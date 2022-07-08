台驊投控(2636)6月合併營收23.63億元，年減24.93％，主要受到上海封城造成供應鏈中斷，影響長三角周邊區域製造業運作，甚至東南亞市場也因為原物料半成品物流受挫，使得出貨大量減少；又因美國升息造成通膨壓力，加以零售端存貨仍偏高，俄烏戰爭造成石油短缺影響原物料上漲等各種不利因素，以至於解封後未如預期出現報復性出貨潮，一併影響貨櫃運價未如預期上漲。

累計上半年，台驊投控合併營收181.49億元，年增31.87％，為歷年同期新高。今年上半年整體海運業務營收為134.19億元，占集團營收比73.9％，年增44.2％，其次為內貿物流年增19.3％，空運業務年增3.4％，鐵路業務年減2.9％。

此外，雖然第二季有諸多不利因素干擾，但海運美國線5月新合約運價是去年二倍以上，即便運量略減，對營收仍有助益。且在第一季高運價及高運量效益下，今年第上半年海運業務仍達成年增44.20％的成績；空運業務受到上海封城及淡季影響，上半年整體營收較去年同期持平。

依據中國國鐵集團統計上半年中歐班列累計開行7473列，年增2％，綜合裝箱率達98％，顯示中歐鐵路業務在俄烏戰事初期受到各國經濟制裁的影響已逐漸淡化，且因為班列運輸效率穩步提升，全程運行時間從24天壓縮至最短12天，加上歐洲各港口及物流業罷工事件不斷，中歐鐵路已成為中歐貿易間重要運輸工具，鐵路營收連2個月站穩1億關卡，未來將逐漸成長。

內貿物流整體因商家受到疫情影響，成本上漲、庫存累積等因素波及整個供應鏈，電商節慶消費表現不如預期，上半年整體營收達12.28億元，仍較去年同期增長19.33％。

台驊控股除本業發展外，也投資物流相關產業，包括貨櫃、貨代及航太等相關公司。今年截至6月底已除息的現金股利計入損益設算，貢獻第二季每股盈餘估算超過3元。

展望下半年，隨著庫存逐漸去化，加上年終採購及季節性需求推升下，海運出貨量可望回溫增長並支撐運價；空運方面，隨著旺季到來，高附加價值產品出貨量漸大，運價第三季有望逐漸走高；大陸內銷市場在疫情後已回復熱絡，加上中美貿易戰造成供應鏈重組，形成大陸既是生產又是消費的「雙循環經濟」模式，對於內貿倉儲運輸需求將持續增長。