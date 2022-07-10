說到保險，你會想到什麼？何謂保險？保險的功能是什麼？保險種類百百種，該怎麼選擇？簡單來說，保險其實就是一種「準備」：健康時做生病時的準備、年輕時做年老時的準備、有能力時做沒有能力時的準備；這個道理就像汽車需要一個備用的輪胎、房子需要滅火器、輪船需要救生圈一樣。

有關保險大小事、投保時有哪些需要留意的眉眉角角？在小花平台已多有深入剖析，以下小花平台保險顧問特別提出投保前的3個步驟和2個貼心小提醒：

投保前步驟1、先想想自己買的保險是真的需要還是人情壓力？

關於「買保險」這檔事，並非人人都需要買保險且每個人真正需要的保險也不盡相同，建議在投保前，一定要確實了解保障內容後再來投保，切忌因為人情壓力盲目投保。

投保前步驟2、量入為出、依照不同人生階段規劃不同的保障！

小花平台保險顧問建議，保費預算最好不要超過年收入的10％，穩穩控制好保費預算、把錢花在刀口上，最高前提是不需花大錢也能買到保障周全、保額充足的保單。

投保前步驟3、選擇一家對的保險公司、找到適合你的保險業務員！

保險商品看不見、摸不著，更沒有迷人的外表，但是真正有需求時，卻能發揮其應有的作用和功效；因此，選擇一個優良的保險公司是很重要的，同時也要有一位好的保險業務員，最後則是選擇適合自己的保險商品，不妨與保險業務員反覆討論並了解自己的需求與能力，直到找到最符合需求的保險商品為止。