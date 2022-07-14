台灣機車市場，多數產品以男性需求或男性思維為設計方向，當女性消費者形成的「她經濟」浮現，逐漸成為另一股消費動能時，從女性視角出發的設計，相信更能打動女性消費者。Gogoro周四宣布，台灣第一輛由女性團隊主導設計，實踐By Her, For Her理念打造的全新Gogoro Delight，即日隆重上市：不只是「為她」設計，更是「由她」設計，用恰到好處的貼心呵護女性，以心思細膩的細節照顧女性，希望能讓女性車主在騎乘時「感覺好好」，讓Gogoro Delight成為女性車主心目中的「好感愛車」。

Gogoro產品長彭明義表示：「當Gogoro決定開發更貼近女性用戶需求的產品時，特別甄選來自跨部門與背景的女性同仁組成任務團隊，透過工作坊的形式聆聽、歸納與解析女性消費者的意見，依照女性的移動需求、介意點反思產品設計，嘗試完全從女性使用者的角度出發，開發出這輛由『她』專門為女生設計、量身打造的全新Gogoro Delight，陪伴每個女生展現自我，自在隨性地享受感覺好好的Me Time。」

2021年台灣機車銷售市場中，扣除法人的領牌數量，購買燃油機車的男性車主比例為53.21%，女性車主比例為46.79%；然而購買電動機車的男性車主比例為48.46%，女性車主比例為51.54%。這項數據顯示，女性消費者對騎乘平順，沒有震動、排煙與排氣管的電動機車更為青睞。承載著女性對電動機車的偏愛，Gogoro精益求精，突破以往由男性主導的機車產品開發框架，讓Gogoro Delight能夠消除女性車主騎乘時最在意的各項痛點，並從「輕巧感、儀式感、安全感」等三個面向著手，貼近女性用車族群內心的需求與期待。

全新Gogoro Delight有Gogoro Delight和Gogoro Delight BASIC兩款車型，為Gogoro Delight妝點了「璨光藍」、「裸光金」、「琉光綠」、「凝光白」等四種時尚色彩，機車也可搖身一變成為女性車主生活中亮眼稱職的單品；Gogoro Delight BASIC車型則提供「柔霧白」色彩，百搭任選、回歸純粹。

隨著全新Gogoro Delight的上市，Gogoro同步開發出30項嶄新風格配件，加上可通用的百餘項現有配件，充分滿足女性多樣化的移動型態、個性需求與生活機能便利性。

全新Gogoro Delight致力於塑造舒適的騎乘體驗，座高調整至同級車款最低的72.9公分，女性騎士不論身型、任何穿搭都能輕鬆駕馭，輕巧跨坐。透過調整力臂和力矩，Gogoro Delight的省力中柱，可減少25%的踩踏施力，讓立中柱架車變得更輕鬆。新車款率先搭載獨有的省力牽車模式和倒車輔助模式；馬達啟動後，長按左方向燈鍵超過二秒鐘，車輛就會緩緩推進，在坡道和人行道上牽行時更為輕鬆寫意；若觸動倒車輔助鍵，則幫助消費者從擁擠與向路肩傾斜的路邊停車格內，簡單俐落地後退離開。

Gogoro Delight搭載SBS同步前後雙碟煞，可有效縮短煞停距離並穩定車身；全車系皆配置急煞警示燈提示後車瞬間減速，增進車輛騎行的主動安全性。大燈延續家族膠囊造型設計，規格提升為汽車等級的Class D LED頭燈，照射角度擴大2倍，最大亮度乘以3倍，更廣更亮的夜間視野，同時也讓其他用路人清楚意識到妳的存在，大幅提高夜晚騎乘時的安全性。

Gogoro Delight的重點特色配件包含，多功能晴雨置物盒、UV光觸媒抑菌抗臭循環機、弧形提袋掛勾、防潑水遮陽裙、菱格拼接平踏墊等。

妳所在意的電池交換便利性，Gogoro也為妳設想周到，Gogoro Network在台灣已布建超過1萬1359座GoStation機櫃，分布在多達2309個電池交換站點，六都內平均騎乘3分鐘就有一站，在妳去超商取貨或是超市採買時，都能順手換電池，輕鬆補充電量。