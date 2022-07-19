【Cottimaryanne】ARIEL頂級芭蕾紗平單組。（日比家族提供）

【VALERON】MERANO數位印染平單組。（日比家族提供）

【WENTEX】緞織純棉蕾絲系列。（日比家族提供）

情人節不是只有情侶能過，攜手共度一生的伴侶更是重要。來自時尚米蘭的TRUSSARDI以塗鴉藝術與簡約線條呈現家庭成員的凝聚力。運用高科技數位印染，呈現大幅寬且不連續的設計，枕頭套上分別呈現一男一女睡眠時的神情，呈現出伴侶日常生活的點滴，而被套上以流暢的草寫帶來一封情書，活潑且充滿浪漫的創意，更為臥室增添了時尚俐落的義式風格。

義大利原裝進口ARIEL頂級芭蕾紗平單組彷彿在床上灑滿了洋桔梗花瓣，透過花瓣的形狀表現出愛心的印記，在梅粉色、桃粉色中穿插著橄欖綠的對比，在浪漫中不失可愛的氣息；而輕如花瓣、薄如蟬翼的芭蕾紗材質，透氣細膩的觸感絕對是裸睡的第一首選。《義大利原裝進口ARIEL頂級芭蕾紗平單組》雙人定價$76800元，特價$65280元。

華麗的蕾絲猶如浪漫的代名詞，更牽引出每個女性心中的公主魂；WENTEX 以100％精梳棉緞紋織法帶來柔軟觸感，細膩而繁複的大片蕾絲設計，訴說著洛可可時期的華麗設計，精緻的細節為情人床第間勾勒出甜蜜幸福的唯美夢境。《緞織純棉蕾絲系列四件式平單組》雙人定價$17600 元，特價$8800元。