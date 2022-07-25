楊銘威飾演的老師曾抱謙倉皇逃出女生宿舍。（TVBS提供）

楊銘威飾演的老師曾抱謙跌倒後匍匐前進。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》全新一季「必勝高三生」上周三首播，楊銘威回歸後詮釋個性內向、羞於表達自我的班導曾抱謙，堅信要以「愛的教育」感化哈福高中的學生，兼任舍監職務卻常在巡房時頻出狀況，不是倉皇地逃出女生宿舍，就是在男生宿舍跌倒，上班宛如上戰場般匍匐前進，壯烈又莫名心酸的神情，令觀眾捧腹大笑。

回想起曾抱謙在宿舍跌倒、匍匐前進的這場戲，楊銘威透露這段設計是向周星馳電影《少林足球》致敬，當天拍攝反覆爬了兩個半小時，爬到手肘、膝蓋全黑青，他幽默地說：「當兵還比較輕鬆！」因為一天頂多爬兩次。原本工作人員從上方丟球鞋，試圖製造槍林彈雨的場面，經測試發現即使頭戴鋼盔被砸到也相當痛，最後才改丟拖鞋，激烈的拍攝過程讓楊銘威更加好奇加上特效所呈現出來的效果，興奮地說：「好期待播出喔！」

楊銘威飾演肩負住宿學生安危的教師，其實他本人在求學時期也是令教官頭痛的壞學生，攜帶違禁品上學就像家常便飯，還曾將光碟藏在書本裡以躲過教官檢查。他自爆第一所就讀的高中是男校，某陣子同學間流傳李麗珍主演的限制級電影《玉蒲團》，輪到自己帶去學校交給下一棒時卻被教官抓包，不僅得面對教官嘲笑「片源太老」，還記一支小過，事由更被鉅細靡遺載明「楊銘威攜帶違禁品DVD《玉蒲團》」，多年後談起這件事，楊銘威依舊忍不住大喊：「超丟臉的啦！」

雖曾坦言自己是老師眼中的大麻煩，他這次「入學」哈福高中立場180度大轉換，怯懦性格常遭學生將他當空氣視若無睹，對此，楊銘威不改幽默本性向「曾抱謙」喊話「曾抱謙！你可以勇敢一點嗎」、「長得人模人樣，話要講清楚，大聲說出來」、「抱謙老師，加油！你可以的」，令人期待之後曾抱謙後續的轉變。