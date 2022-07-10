行政院長蘇貞昌今（10日）前往視察「中央興辦文山景美社會住宅預定地」，蘇貞昌致詞時表示，2處社宅預定地，土地絕大部分來自中央捐贈，未來竣工後將新增近2000戶住宅，相信在中央與地方持續合作下，定能解決地方居住問題，進而滿足市民的期待與國民的需要。

蘇貞昌表示，居住需有房子、工作需有辦公場所，台北市因為人口密集、發展快速，人口老化也特別快速，因此興建社會住宅對該市而言非常有必要。為落實蔡英文總統的政見，行政院這幾年來大力推動社會住宅政策，不僅在全國各地實際興建社宅、推動包租代管政策，同時也擴大租金補貼，積極落實居住正義，讓年輕人及育兒家庭能有房子安居樂業。

此外，興建社宅除了提供居住用途外，還須全盤考量居住者的需要，包括年長者日照，以及嬰幼兒托嬰、幼兒園等需求。

蘇貞昌指出，過去中央已大力補助40多億元支持臺北市興建社宅，而尋覓「和隆安居」及「慶仁安居」2處社宅預定地非常不簡單，其中，「和隆安居」土地全由中央捐贈；「慶仁安居」土地則9成來自中央、1成來自台北市政府，2處預定地中央共投入超過120億元協助興建，未來竣工後，2處社宅將新增近2000戶住宅。

他說，在空間上除採無圍牆設計，也增設社區共用的停車空間及周邊休憩空間，並因地制宜結合日照、托幼等附屬設施，不僅十分方便，更提供全年齡的照顧，達成「永續、共好」的目標，進一步也改變市容，對台北市的發展將大有助益。

蘇貞昌進一步表示，「和隆安居」及「慶仁安居」2處社宅預定地，距捷運萬隆站僅約500公尺、距捷運景美站亦不到1000公尺，周邊還有腳踏車道，並依傍著景美溪，生活機能便利、景觀優美，使該區居住人口相當密集，未來若能完善周邊公共設施，居民將擁有更多活動與休憩空間。