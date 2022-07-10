取自微微笑廣播網直播畫面

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，前外交部長田弘茂今天表示，安倍生前主張修憲，將自衛隊明載於憲法第九條，研判自民黨這次在議會選舉可拿下過半以上席次，加上民眾對安倍的懷念，該主張在參議院和公投應可順利通過，讓日本在國防安全上成為正常化國家。

目前擔任國策研究院董事長的田弘茂今天接受前總統陳水扁「有夢最水」廣播節目專訪，談及去年12月7日安倍在國策研究院舉辦的論壇視訊演講時談到「台灣有事就是日本有事、也就是日美同盟有事」，田弘茂認為，安倍要講之前，應該是與美方有私下瞭解過才對。

他說，安倍講那句話是要讓台灣人安心，表示他關心台灣人共同的利益和安全，因此特地選在國際時局微妙變化時，表達這個事情，這是有歷史性的。

田弘茂透露，國策研究院所以安排安倍演說，是安倍指名若來台可由國策研究院作為窗口，其中的牽線者就是安倍任日本首相時，安排安倍與美國總統見面的日本駐美大使佐佐江賢一郎，他退休後在日本主持智庫，與國策研究院互為對口，每年都舉行台日戰略對話，因此安倍充分瞭解國策院的背景與想法，接受國策院的安排非常自然。

對於日本參議院今天將改選，田弘茂表示，一般預料自民黨單獨過半應該沒問題，安倍生前主張要修改日本第九條反戰憲法，希望日本成為正常國家，之前眾議院已經通過，參議院這次改選後，同意修憲的比例應該可達到門檻，之後要經公民投票，依現在民眾對安倍的懷念，他預測應該可以順利通過，讓日本在國防安全上成為正常化國家。

至於沒有安倍的台日關係是否會生變？田弘茂認為，安倍派的國會議員有91席是所有派系中最大的，現任日本首相岸田文雄也是其培養，安倍建立的外交、安全、挺台路線，在日本當前民意下，未來應該沒有人可以改變。

陳水扁詢問，台灣駐日本代表處是否仍有可能改名為台灣代表處？對此，田弘茂認為，日本人做事情一向很小心，這點跟美國不一樣。日本與中國在歷史上有許多恩恩怨怨，加上地理位置又在中國旁邊，日本非常小心，這些都要全盤考慮。

但他說，接下來自民黨仍持續執政，對台友善態度不會有很大的修正，因此正名的目標仍可繼續努力，希望未來看得到台日關係可提升到所謂的正常化。