斯里蘭卡正經歷惡性通貨膨脹，還有糧食、燃料等基本物資嚴重短缺的重大經濟危機，總統和總理都已傳出將請辭消息。斯里蘭卡的反對派各政黨今天開會商討籌組新政府事宜。

主要反對黨「聯合人民力量」（United People's Force）國會議員班達拉（Ranjith Madduma Bandara）說，已經跟脫離總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）執政聯盟的其他政黨和國會議員進行各別討論，並計畫舉行更多會議。

美聯社報導，班達拉沒有說何時可以達成協議，儘管協議預計會在今天敲定。

另一位反對黨議員蘇曼提蘭（M.A. Sumanthiran）稍早指出，所有反對黨聯合起來，可以很容易獲得國會過半所需的113個議席，屆時他們將要求總統拉賈帕克薩任命新政府並請辭下台。

斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe） 已經表示，一旦新的政府成立，他就會辭去總理職務。國會議長阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）也表示，拉賈帕克薩將於13日請辭。（譯者：陳彥鈞）1110711