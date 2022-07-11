前日本首相安倍晉三被槍殺後，民進黨政府宣布，各級政府機關、公立學校今下半旗1日，對此新黨痛批，民進黨此舉無法理解更不能接受，稱政府此舉帶頭違法，並不符合「國旗下半旗實施辦法」，要求蔡英文「去降你們民進黨的黨旗，不要亂降我們的國旗」。

新黨輿情中心主任季節表示，民進黨政府宣稱此舉是依照「國旗下半旗實施辦法」之相關規定，然而查閱該辦法第4條，下列人士逝世，經總統決定者，下半旗一、對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者，二、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者，三、現任友邦元首。

季節表示，安倍晉三並非現任外國元首，第三點確定不符合，至於第二點，在首相任內一再主張修改日本和平憲法遭到日本國內反戰人士質疑的安倍晉三，顯然也稱不上對世界和平或人類進步有偉大貢獻者。至於第一點，作為前日本首相的安倍晉三，對中華民國的貢獻，有大到足以適用「國旗下半旗實施辦法」嗎？

法律人出身的新黨顧問謝啟大質疑，新冠肺炎疫情兩年多，幾千名國人不幸往生，民進黨執政者表示了甚麼？日本國前任首相過世，民進黨執政的政府卻急著宣布下半旗？「蔡英文這種雙重標準，台灣的中華民國人民不能接受，更拒絕接受」。

新黨副發言人、桃園市議員參選人游智彬指出，歷史要原諒但是絕對不能忘記，降半旗是在消滅中華民國的國格，踐踏2300萬台灣人的尊嚴，安倍的暴力事件絕對要譴責，但是降半旗的做法怎麼對得起日本殖民台灣50年對台灣百姓的荼毒與傷害，牡丹社事件以後日本對台灣執行殺光燒光的政策。

游智彬認為，面對台灣人過去血跡斑斑的歷史，民進黨當局作為一個本土政黨，卻毫無憐憫之心，降半旗是在羞辱40萬枉死台灣祖先的靈魂，強烈譴責蔡英文的降半旗行動。

新黨副發言人、新北市議員參選人董俊良質疑，民進黨政府口口聲聲強調安倍對台灣貢獻多大，但日本霸佔我國領土釣魚台驅趕我方漁民是友好行為嗎？日本強迫我們進口福島核災區的食品毒害台灣人民是友好行為嗎？呼籲政府不應該帶頭違法，不應該用這種高規格的方式表態。