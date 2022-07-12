美國企業第2季財報季本周開跑，由華爾街大型銀行打頭陣，聯準會（Fed）展現強勢鷹派作風不停升息，房市買氣疲軟，加深經濟衰退隱憂，美國銀行業Q2業績恐怕不太好看。

摩根大通周四（14日）將發布最新季度業績，為美企財報季拉開序幕，周五則由花旗集團和富國銀行接棒。

對衰退憂心忡忡的投資人，勢必會緊盯這些金融業巨擘的財測，以及華爾街主管對經濟情勢的看法。

摩根大通執行長迪蒙上個月表示，該投行對於「非良性環境」和「壞結果」做好準備，同時提醒投資人要防範正在逼近的經濟「颶風」。

投資人對經濟前景的不安引發美股拋售潮，標普500指數今年上半，以半世紀來最差表現作收，但獲利指引至今沒什麼變化。不過有分析師質疑，第2季財報發布時是否還會維持當前預測。

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師葛里斯克（Tim Ghrisk）表示：「關鍵在於銀行準備金。」他進一步指出，銀行準備金多寡，反映出對衰退擔憂的程度，這個數據分析師及投資人都將密切關注。富國銀行投資研究所策略師哈佛蘭德（Chris Haverland）近日發表報告提到，包括大型銀行在內的金融業，在發布貸款損失準備金等指標時，可能會因與去年的高基期比較而感到煎熬。他預期金融業Q2的每股盈餘（EPS），赫見負成長22％。

與此同時，Fed升息持續重創銀行的抵押貸款業務。美國房貸巨頭房地美公布，迄至7月7日當周，30年期房貸固定利率，從前周平均5.7％降至5.3％，創2008年12月來最大降幅。

房利美經濟學家預估，今年美國房屋總銷量下滑13.5％，發放的抵押貸款銳減近42％。富國銀行與摩根大通Q1的抵押貸款業務營收，分別衰減33％、20％，分析師預測，此營收倒退趨勢還將延續到第2季。

Refinitiv數據顯示，分析師預測摩根大通第2季EPS2.94美元，遜於去年同期的3.78美元；花旗集團1.69美元，不如去年同期的2.63美元;富國銀行0.85美元，差於去年同期的1.38美元。