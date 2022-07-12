111學年度分科測驗 地理科解答 14:272022/07/12 中時新聞網 生活中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 首屆大學分科測驗考試7月11、12日舉行，共有2萬9085人報考，11日考物理、化學、數甲、生物，12日考歷史、地理、公民，共7考科，分數上限改60級分上限。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 物理科解答 111學年度分科測驗 化學科解答 111學年度分科測驗 數學甲解答 #大學分科測驗 #地理科 #解答 #台灣 #答案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 111學年度分科測驗 歷史科解答 12:152022/07/12 生活 6月升至100.8 台灣金融風險指數 13個月新高 04:102022/07/12 財經要聞 台灣運動及健身展 開放報名 04:102022/07/12 產業特刊 元大綠能N 小資贏先機 04:102022/07/12 證券．權證 物理超難 補教師：以後恐沒人想考 04:102022/07/12 生活新聞 推動ESG＋ 台灣房屋積極深耕環保公益 04:102022/07/12 財經焦點 分科測驗》地理時事題多元 題型偏難拿分不易 14:492022/07/12 生活 來台2年半 俄羅斯正妹因1事淚崩：台灣人沒有怪罪我 08:152022/07/12 生活 海納百川》台灣絕不小（黃征輝） 09:152022/07/12 海納百川 陳菊率監委弔安倍 緬懷「永遠的兄弟」 13:532022/07/12 政治 分科測驗》地理科考俄烏戰爭 教團：難易適中 鑑別度高 13:512022/07/12 生活 習近平回信台青：為台青在陸學習就業、創業生活提供更多便利 12:282022/07/12 兩岸 報復消費 餐飲股營運回神 04:102022/07/12 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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