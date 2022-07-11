111學年度分科測驗 物理科解答 11:462022/07/11 中時新聞網 生活中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 首屆大學分科測驗考試7月11、12日舉行，共有2萬9085人報考，11日考物理、化學、數甲、生物，12日考歷史、地理、公民，共7考科，分數上限改60級分上限。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。 111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習) 111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習) 111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習) 111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習) 111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習) 111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習) 111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習) 111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習) 111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習) 111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習) 111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習) 分科測驗》物理中間偏難 概念清楚才能拿到基本分數 分科測驗》物理出題難 80分鐘寫完計算題考生「少之又少」 林智堅指導教授超神 1年收30個學生 學者：有分身才行 #分科測驗 #補習班 #物理科 #解答 #大學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 成大專利應用 學術研究全台三強 04:102022/07/11 生活新聞 學術墮落 全民監督論文門 04:102022/07/09 時論廣場 研究證明 孕婦喝咖啡是安全的 23:042022/07/10 國際 分科測驗下周一登場 10日開放看考場 14:402022/07/09 生活 陪伴罕病生多元學習 東華大學社參中心收穫豐碩 17:462022/07/10 社會 分科測驗明後天登場 自然組、社會組考生都只考1天 09:252022/07/10 生活 逢甲私校第一 培育企業愛用人才 04:102022/07/11 生活新聞 台大碩博生突收1公文 合格才能畢業 眾人「淚謝林智堅」 14:562022/07/10 生活 北醫新願景 挑戰10年開50公司 04:102022/07/11 生活新聞 政大革命突破 跨校結盟邁向國際 04:102022/07/11 生活新聞 練鴻慶快評》林智堅的票少了 高虹安的票多了 12:102022/07/10 快評 《遠見》雜誌公布 台灣最佳大學排名 04:102022/07/11 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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