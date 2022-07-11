首屆大學分科測驗考試7月11、12日舉行，共有2萬9085人報考，11日考物理、化學、數甲、生物，12日考歷史、地理、公民，共7考科，分數上限改60級分上限。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。

111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習)
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111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習)
111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習)
111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習)
111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習)
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111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習)
111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習)
111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習)
111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習)
111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習)
111學年度分科測驗 物理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習)
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