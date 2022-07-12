三商家購(2945)上半年合併營收為67.27億元，年減4.75%，美廉社持續與台灣優良生產製造廠共同研發物美價廉的產品，擴充CP值高的「自有品牌產品矩陣」，預估2022年底自有品牌佔有率可望突破25%，三商家購表示，隨著疫情轉穩，下半年旺季來臨業績可期。

三商家購6月合併營收為12.06億元，年減9.94%，累計第2季合併營收為36.2億元，季增16.54%，累計前6月合併營收為67.27億元，年減4.75%。

三商家購表示，雖然6月台灣本土疫情降溫，但疫情陰霾未過，相較去年同月囤貨潮，今年客單價降低但來客數卻逆勢增長近5%，消費頻次則是衝到兩年來新高，此外美廉社回歸基本生活採買面，在受疫情干擾，銷售軌跡混亂之際，2022年上半年推出八大安心行動，穩定消費者信心，持續帶動來客成長。

今年第2季除疫情因素外，長時間極端氣候造成天氣不穩定，美廉社17項指標性民生商品皆供貨無虞，並同步擴增超過半數店都有現煮巷口咖啡，公司亦自2021年11月呼應經濟部抗漲政策所架設的「美廉社週週抗漲專區」，透過談判與商品調整，將末售設定在消費者可以接受的範圍，專區連續35週進行促銷不撤除，美廉社也持續與台灣優良生產製造廠，共同研發物美價廉的產品，擴充CP值高的「自有品牌產品矩陣」包含心樸市集台東一等米、與國內知名牛乳品牌聯名巧克力牛乳等，2022年底自有品牌佔有率可望突破25% 。

為因應家庭自煮需求，美廉社美廉糧倉自有品牌產品線趨近顧客心意，朝向「小家庭個人化」，並同步於5月引進五星飯店星級料理包含喜來登、寒舍以及美食名家美饌名菜程安琪調理包系列，逆勢拉抬冷凍冷藏品類銷售成長。

此外，三商家購也因應綠循環經濟，宣布針對旗下「健康安心環保通路 - 心樸市集」推動線上線下雙邊展店計畫，也顯示三商家購深耕綠色循環經濟的決心。

三商家購表示，多項與消費者相關的行動方案下，隨著疫情轉穩，應更能貼近消費者需求，下半年迎接旺季來臨業績可期。