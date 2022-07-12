有消息指出，27年票價未調的台鐵，委外票價改善研究期中報告近日出爐，期末報告8月定案。報告中指出，台鐵運價率是國內公共運輸最低，連雙北和台中市公車運價率都比台鐵區間車高；因此根據台鐵合理報酬率3％至5％推算，台鐵未來票價可漲1倍以上，以台北到台東為例，現行票價為783元，未來票價可超過1500元以上。

台鐵票價費率自1995年以來未曾調整，2017年前交通部長賀陳旦曾再提「台鐵票價合理化方案」，也在選舉壓力下由時任行政院長賴清德否認。不過去年4月太魯閣號事故之後，交通部積極推動台鐵公司化，票價調整也成為議題；今年3月時台鐵局長杜微就曾經預告：台鐵每2年會提出票價研究報告，而新的票價今年8月就會有答案。

據了解，台鐵區間車運價率和起始票價是所有大眾運輸中最低的，不但低於高鐵、台北捷運；也低於國道客運、公路客運；甚至台中市區公車和雙北市區公車，都比台鐵區間車貴。即便是台鐵長途對號列車自強號，以及豪華的普悠瑪號、太魯閣號和EMU3000型等票價運價率來看，也比北捷、公路客運、雙北和台中市區公車還低廉。根據台鐵新票價公式合理報酬率設定3％至5％來試算，台鐵未來票價調整可至少漲1倍以上。例如現行台北到台東的自強號（普悠瑪號、太魯閣號和EMU3000型）票價是783元，未來票價可超過1500元以上。不過研究案定案後，仍需提報交通部，且就算調整也不見得一次漲足。

此前交通部長王國材被問及台鐵票價，曾多次表示，在台鐵安全和服務品質都可以做好的兩大前提之下，2024年台鐵公司掛牌之時就可調漲票價。

台鐵局表示，目前研究案正處於期中報告研議階段，各項研究內容需待確定後才適合公開。另台鐵局將會彙整本案期末報告成果，併同年度票價檢討報告提報交通部。