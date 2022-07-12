我國駐日代表謝長廷今晚在臉書發布7位國會議員將於本月下旬組團來台訪問，外交部表示，在邊境管制逐漸放寬之際，台日雙方展開互訪均屬正常。外交部歡迎日本各界組團來台訪問，深化雙邊在各領域的實質友好關係。

外交部發言人歐江安指出，台灣與日本雙方長年以來始終維持緊密互訪交流，在新冠肺炎疫情趨緩，邊境管制逐漸放寬之際，台日雙方展開互訪均屬正常。

至於該團成員名單及相關訪台旨趣與行程等事宜，她說，外交部正在安排中，並會在適當時機對外説明。