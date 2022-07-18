台北市長柯文哲任期倒數，繼影視音實驗機構後，北市府再度首創亞洲首間打破實體校園的公立數位實驗高中，柯文哲6月底才浩浩蕩蕩的出席啟動記者會，當時教育局長曾燦金表示，有10人報名，但校長遴選公布卻從缺，也被外界批評，8月1日就是新學期，卻找不到校長，實在丟臉；議員王鴻薇也痛批，是要把爛攤子給下一任。

據消息人士透露，一開始教育局就有考量數位實驗高中的校長是否該用遴選，怕遴選找不到適合的校長，數位實驗高中將會很難管理，也擔憂原本投入很多的人會離開，而許多遴選的人其實根本不懂實驗教育，可能只是想來當校長。

消息人士分析，從校長報名的10位候選人來看，來報考的多是主任或老師背景，並沒有本身就是校長的人，也跟實驗教育扯不上邊，如果真有人選上，但又不會辦學，恐怕很容易就把學校搞倒。

北市議員王鴻薇痛批，數位實驗高中已經被批評像白老鼠實驗，之前找來北一女中校長籌備，才吸引大家報名入學，而校長和行政人員很重要，現在新學期要開始校長卻難產，吸引了一堆學生，卻沒有校長不是很可笑。

王鴻薇指出，當時創立數位實中，許多議員不同意，因為市長柯文哲要卸任，內閣屬於看守的狀況，如果準備不足，就會把爛攤子留給下一任，教育局應該要有好的配套再上路，創辦學校不是開玩笑。

新學期8月1日就要開始，數位實驗高中卻還找不到校長，對此，北市教育局副局長陳素慧坦言，校長遴選確實沒有合適的人選，接下來會由籌備處主任、北一女校長陳智源來擔任代理校長，再來邊找合適的人選。

陳素慧透露，數位實驗高中是個多元的學校，要打破傳統的想法，不排除會找企業的人士來當校長，讓學生獲得更多的資源，在實務上也可以有更多接觸企業的機會，不一定要是教育界的人士。