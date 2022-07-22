蔡英文總統22日南下高雄，在市長陳其邁陪同下前往楠梓區右昌元帥府參香並揭匾，無黨籍高市議員陳善慧擔任右昌元帥府22年主委並與無黨籍議員朱信強、李順進支持陳其邁不分黨派推動市政、建設高雄，3名無黨籍議員22日正式表態力挺陳其邁連任市長。

陳善慧表示，相當肯定陳其邁上任後成功爭取台積電進駐高雄，並積極建設各運動中心等建設，將全力支持陳其邁連任高雄市長，期許市府繼續以2年拚4年的衝勁與決心、施政不分黨派的精神，持續加強對左楠地區的基礎建設。

朱信強指出，陳其邁上任後大力推銷農產，無論是對原縣區建設和基層農民的照顧在地民眾都非常有感。而李順進表示，陳其邁在大林蒲遷村議題上展現誠摯溝通誠意，因此，他們願意站出來力挺陳其邁連任市長。

陳善慧、朱信強、李順進強調，他們會持續傾聽民意，將民眾心聲傳達給陳其邁市府團隊，並扮演好監督市政的角色，也期盼陳其邁連任市長成功後，能夠維持初心，繼續不分黨派服務高雄市民。