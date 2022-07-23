民進黨台北市長參選人陳時中23日晚間接受政論節目專訪，同時進行模擬質詢，過去常送禮給現任市長柯文哲的民進黨議員王世堅，這次準備「不求人」期盼陳時中施政抓到癢處，無黨籍議員林亮君自稱學姊準備「市政研究焦點全集」，國民黨議員張斯綱則期許每個市長候選人都要「忠義誠心愛人民」。

陳時中今晚接受專訪不只回答主持人提問，同時還接受3位台北市議員質詢，其中王世堅主攻北市捷運路網延宕8年，環狀線、民生汐止線該何去何從，張斯綱聚焦北市人口流失、生育率、社會住宅及內湖交通，林亮君則專注疫情重創觀光、公幼公托議題。

王世堅認為，台北市政繁瑣如麻但資源有限，因此推動市政就跟抓癢一樣，必須抓到癢處，「不要說癢得不抓，不癢抓到血流滿地」，因此他要送陳時中抓癢器「抓耙仔」，期許推動市政能順利抓到癢處。陳時中收下後笑說，這跟他觀念相符，肯定搔到癢處是市長該做的事，不過癢處在哪，要仰賴各位議員反映。

林亮君接著端出「市政研究焦點全集」，笑說防疫上陳時中是學長，市政上自己則是學姊，7個議會會期以來，已把她關心的市政焦點整合成冊，希望陳時中在較晚宣布參選的情況下，能後發先至，守策中也納入北市6大部門的各項議題，希望陳回去研究後再帶給台北市民。

張斯綱說，他期許國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊及陳時中3位市長參選人，要擁有如關公般的忠義之心，對人民和市民忠，接著是對台北市、國家誠心，最後則是愛人民，用同理心去對待眾人，他認為柯文哲最大的問題就是沒有同理心，希望下任市長能三者兼具，這樣才是真正成功的市長。