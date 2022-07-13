美股主要指數昨夜齊挫，惟國安基金昨晚宣布進場護盤後，帶動台指期夜盤指數直線飆升、大漲319點。7月台指期今日開盤大漲326點，為14240點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期週二下跌364點至13914點。價差方面，台指期逆價差縮至-36.62點，電子期逆價差擴至-2.03點，金融期逆價差縮至-6.13點。現貨部分，三大法人賣超139.37億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2419口，使留倉部位轉為淨多單138口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4800口至7534口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3368口至-3534口。

永豐期貨表示，週二台股大盤隨美股連二日收黑，未能延續反彈格局，而後續投資人可留意稍晚美國將公布的通膨數據，將影響美股及台股表現，目前市場預估美國6月CPI年增率將上升至8.8%。