2022年「財富」中國500強13日公布，榜單前三的格局並未改變，依舊是中石化、中石油和中國建築。中國平安位列第四，仍是非國有企業第一位。第五名至第十名分別是中國中鐵、中鐵建、京東集團、工商銀行、中國人壽、和中國移動。

兩家民營上市企業京東和阿里巴巴的排名均有提升，其中京東升至第7位，首次進入榜單前十；阿里巴巴則名列第11位。新能源汽車領域，蔚來汽車和理想汽車雙雙首次上榜，分別位列第344位和第427位。

在盈利能力方面，最賺錢的公司為工商銀行，去年歸母淨利潤達到人民幣3,483億元。淨利潤率排位最高的是中國生物製藥，高達54％；位居淨利潤率榜第二位的是貴州茅台淨利潤率約為48％。

位居股東權益報酬率（ROE）榜榜首的是科興生物，疫苗接種為該公司短期帶來巨大營收和利潤，該公司ROE接近92％。另外兩家疫苗相關公司，重慶智飛生物（ROE為58％）和中國生物製藥有限公司（ROE為48％）也出現在榜單前十之中。