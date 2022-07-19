宏遠證（6015）看好近年隨著數位金融趨勢發展、加上台商資金回流效應，挹注財富管理業務需求發展，在都會精華區的台北101大樓、台中國家商貿中心，成立財富管理旗艦店，塑造全新券商財富管理中心營運新型態。

宏遠證董事長姜克勤表示，宏遠證去年邁入一甲子，多年來以專業團隊、優質服務深獲客戶高度肯定，並積極完善佈建各項業務平台，包括成立數位金融處，以深化投入金融科技整合，提供投資人良好數位金融服務，並於去年併入花蓮光隆證券，全台服務據點達10家。

他觀察，近年台灣金融證券市場逐漸飽和，投資人對於投資理財服務需求越趨細緻、多樣化，宏遠證於去年成立國際金融業務部，擘畫發展境外金融、財富管理業務，以發展多元業務、優質專業、客製化精緻服務。

宏遠證券國際金融業務部副總經理林嘉怡表示，此次規畫於台北101與台中國家商貿中心的設立財富管理旗艦店，主要延伸宏遠證券在台股以外的服務範疇，定位服務中高階資產客戶，提供股票、海外固定收益商品、境外結構型商品等專業理財服務與組合，協助客戶掌握最佳的投資發展契機。

且整合台股與海外股票電子交易數位服務平台，另結合舒適尊榮的貴賓室與開放空間的品酒吧檯設置，讓每位到訪的客戶，都能感受到更人性化、更舒適的理財空間。