美股隔夜下跌，然亞洲主要股市包括內地指數周三上揚。港股高開66點，最多升195點，午後開始反覆。

周三香港恆生指數收跌46.79點或0.22%，為20797.95點。國企股(H股)跌45.81點或0.64%，為7145.83點。

科技股漲跌互見，騰訊跌0.7%。

碧桂園大跌8.5%，報3.67港元，為表現最差藍籌股。

比亞迪再跌0.7%，報268.2港元。比亞迪昨日在內地和港股皆暴跌，周三高開1.41%，午盤已呈現跌勢。目前市場都揣測股神巴菲特要清倉比亞迪持股。

比亞迪電子跌0.2%，報21.1港元，並且進入連10跌走勢。

商湯跌1.6%，報2.39港元。商湯在港交所澄清，該公司執行董事和控股股東湯曉鷗近日傳聞有減持，公司澄清湯並無出售公司股份。

已停牌的恆大汽車，其第一款電動車恆馳5開始銷售。內部人員指出，該車款定價是虧損的，希望能以低價帶動銷量。