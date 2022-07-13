不畏隔夜美股收黑，由科技股領軍，周三香港股市展開反彈，恆生指數盤中上漲0.77%，報21004點，過去兩個交易日累計跌掉了近900點。國企股目前漲0.65%，報7238.18點。

恆生科技股指數目前勁揚2.1%，成分股中僅明源雲下跌，目前跌2.7%。金山軟件漲5.7%，表現最佳，其次為京東漲5.3%。閱文集團、嗶哩嗶哩、蔚來、攜程漲幅都超過4%。

遊戲獲得審批的消息帶動創夢天地、金山軟件、嗶哩嗶哩上漲。

比亞迪開高逾1%，目前小跌0.4%，稍早前一度跌逾3%，遭大股東巴菲特旗下波克夏海瑟威控股（Berkshire Hathaway）減持的消息持續帶來壓力，過去3天股價已下跌17%。

受國際原油價格大跌拖累，中石油、中海油均跌逾2%。

碧桂園大跌9%，報導指出該公司一檔債券的價格下跌。其他大陸地產類股亦受到波及，碧桂園服務跌逾3%，旭輝跌近7%。