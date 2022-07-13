美國隔晚十年與兩年期債息倒掛自07年後最深，市場擔心經濟衰退風險加劇，美股受壓，中國上半年出口增13％，惟13日反彈至50天線（現處21,043點）附近有阻力，最後收跌且連跌三日。

恒指開盤漲66點，報20,911點，升幅曾縮至18點，上午低見20,863點，但A股回勇，港股升幅亦擴大，最多曾升195點，高見21,040點，惟未能站穩二萬一及50天線上，中午升130點或0.62％。午後掉頭向下，恒指曾跌93點，報20,751點，創近一個月低。恒指收跌46點，報20,797點，

大盤全日成交1,083.96億港元。

國指跌45點或0.64％，報7,145點；科指升22點或0.5％，收4,547點。

指標股方面，騰訊跌0.7％，報335.4港元，成交居首有57.79億港元。海底撈升4.9％，為表現最好藍籌。碧桂園急跌8.5％，為表現最差藍籌。