受疫情影響，大陸第二季經濟增長放緩至0.4％，低於市場預期增長1.2％；加上重磅科技及銀行股受壓。港股連跌4日累跌974點後，15日早盤再挫逾200點。

恒指低開229點報20,522點，跌幅曾收窄至94點，見20,656點半日高，其後大陸公布第二季GDP遜預期，跌幅擴大至332點，低見20,419點，創逾一個半月低。恒指中午收報20,503點，跌247點或1.2％。

國指早盤跌85點或1.2％，報7,040點。科指跌近2％報4,496點。大盤半日成交664.98億港元。

69檔藍籌股有52檔下跌，16檔上升。華爾街日報報導，上海當局已經約談阿里巴巴高層，討論涉及上海警方數據庫被盜的案件，阿里巴巴（A）早盤挫3.9％。騰訊（T）創近三個月低，挫2％。美團（M）跌1.7％。匯控挫2.7％；建行跌1.6％。東方海外國際升4.9％；長和升1.2％。