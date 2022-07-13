大陸股市13日早盤收升，創業板升逾1％。

上證指數最多跌14點或0.46％，低見3,266點後有買盤吸納回升，高見3,294點，升12點或0.39％，早盤收報3,293點，升11點或0.36％，成交人民幣（下同）2,403.62億元。

深成指低見12,323點，跌116點或0.93％，其後低位有承接，大市轉升，高見12,525點，升86點或0.69％，早盤收報12,510點，升71點或0.57％，成交3,383.5億元。

滬深300指數收報4,331點，升17點或0.4％；創業板指數收報2,733點，升30點或1.14％。

各類股普遍走高，鋼鐵、電力、房地產、水泥股升逾1％；化工、石油、有色金屬股回穩；煤炭、金融股偏弱。

大陸海關總署公布，以人民幣計價，今年上半年出口總值增長13.2％，進口增4.8％，並稱5、6月份外貿增速明顯回升，各項穩增長政策效應逐漸顯現，外貿企業復工復產有序推進。