在日線連紅5日後，日經21日小幅回檔，早盤結束時收27,657.53點，跌22.73點或0.08%。東證則收1,941點，跌5.44點或0.28%。

絲毫沒有意外，日本央行最新決議還是將基準利率，維持在歷史低點負0.1%，同時，也把10年期公債殖利率目標設定在0%左右。不過，GDP以及通膨卻有修正。日本2022年GDP從原估2.9%降至2.4%，通膨也從1.9%升至2.3%。

分析師認為，就技術面來看，日經若跌破200日均線27,600位置，上下震盪恐將激烈。同時，日經早盤在日本以及歐洲央行公布最新利率決策前，投資人大部分趨向觀望為主。

鹽野義製藥大跌8.32%，因為旗下研發的口服新冠藥物，未能如期被相關單位核准。

在美國決定將對日本、中國大陸、印度、韓國以及英國的鋼鐵關稅再延長實施5年，同時撤銷巴西關稅後，日本鋼鐵類股表現不一。例如，神戶製鋼跌4.25%，日本製鐵跌3.88%，太平洋金屬卻漲1.45%。

科技族群表現較優，NTT Data漲1.65%，Nikon漲1.63%，富士通漲1.53%，TDK也漲1.45%。