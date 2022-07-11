恒指11日開低走低，截至收盤，恒指大跌601.58點，跌幅2.77％，報21,124.2點。國企指數跌230.79點，報7,320.91點，跌3.06％。紅籌指數收報3,859.6點，跌75.88點，跌幅1.93％。

個股表現方面，碧桂園服務大跌12.86％，碧桂園跌8％，領跌藍籌。

恒生科技指數重挫3.86％，明源雲跌17％，嗶哩嗶哩、萬國資料跌超7％，攜程集團跌6.6％，阿里巴巴跌近6％，美團、快手等跌超5％。

此外，澳門自11日起加強封控管理7天，將暫停所有從事工商業活動的公司、實體和場所運作，影響港股博彩股11日集體大跌。太陽城集團跌10％，金沙中國跌超8％，新濠國際跌超7％，永利澳門、澳博控股跌6.6％，美高梅中國跌超5％。

另外，恒生綜合指數與恒生中國企業指數11日進行重大調整，多檔龍頭地產、物業股遭剔除恒生重要指數，包括世茂集團、佳兆業集團、融創中國、中國恒大、中國奧園等均已停牌，拖累大陸房地產股走跌。中梁控股大跌16.5％，碧桂園服務跌13％，合景泰富、融信中國跌超11％，新城發展、時代中國跌超9％，融創服務跌超8％。