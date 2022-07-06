法國串流音樂平台Deezer周二在首個交易日大跌35%，大股東包括電信公司老闆Xavier Niel以及精品集團開雲(Kering)的老闆Francois-Henri Pinault都受到打擊。

Deezer為法國首批的獨角獸公司，估值超過10億美元，但是仍難以說服投資人，該公司有能力跟Spotify和蘋果音樂相競爭。

DZ銀行分析師Manuel Muehl說，該產業競爭相當激烈，有數家公司在提供服務，例如亞馬遜Prime和蘋果音樂，這些都是口袋極深的美國科技巨頭。它們不同於一般的娛樂公司，可以透過其它收入來源來補貼業務，並不依賴於音樂平台業務的成功。

Deezer在IPO首日的開盤價為8.5歐元，盤中一度大跌35%，收在跌24%，報6.52歐元。

一名業界人士說，Deezer的成長和獲利能力存在著一些問題。

Deezer與其它音樂同業代表著音樂產業的轉型，從購買和下載，轉變到訂閱和線上聆聽。

Deezer成立於2007年，與Spotify的成立僅差一年。公司已經多年考慮要進軍股市。由於市場狀況，Deezer曾在2015年推遲了IPO計畫。