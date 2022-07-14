麗寶樂園渡假區與國際IP「LINE FRIENDS」合作，自去年八月就陸續啟動，適逢今年是探索世界二十周年、麗寶福容大飯店十周年、天空之夢摩天輪五周年，對渡假區來說是一個別具意義的年份，而正巧今年也是「LINE FRIENDS」邁入第十一周年，麗寶樂園渡假區與「LINE FRIENDS」強強聯手，打造前所未有的旅遊體驗。

麗寶樂園渡假區於今日提前舉辦「LINE FRIENDS」主題房開箱記者會，由麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻主持，合作夥伴野獸國董事長楊詠喨也一同到場見證。讓與會的貴賓能搶先體驗「LINE FRIENDS」 主題房」及「LINE FRIENDS」摩天輪車廂萌Q可愛的魅力。

LINE FRIENDS粉絲期待已久的麗寶福容「LINE FRIENDS」 主題房，將於本週五7月15日就可以入住！慶祝麗寶福容大飯店十周年，麗寶福容大飯店一次推出8款超萌Q的「LINE FRIENDS」主題房，未開放入住就造成一波瘋搶預訂潮，其中深受小朋友喜愛的奇幻甜點主題「美味魔法師」房及色彩繽紛亮麗的「糖果樂園」房更是被問到爆，超多家庭旅客指定非入住不可，就算要等也願意，目前一房難求。

「LINE FRIENDS」主題房住房專案一泊一食，歡慶價每人最低只要5999元起，還贈送「LINE FRIENDS」相關周邊商品的驚喜大禮包，讓旅客心滿意足的入住外還能拿到驚喜的紀念品：第一周入住貴賓贈送玩偶、摩天輪主題車廂車票(每人一張)、LINE FRIENDS束口袋盥洗包（內含飯店原洗沐用品）、升等超值Mini Bar，房內吃的和喝的都免費提供，第二周入住貴賓贈玩偶與LINE FRIENDS專屬備品；7月15日起搭配悠遊國旅補助最高可以再省1300元，訂到等於賺到，這夏就是要和熊大、兔兔一起FUN暑假！