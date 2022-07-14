企業人力需求增 澳洲6月失業率降至48年低點 12:332022/07/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於澳洲企業人力需求旺盛，因此6月失業率降至48年低點，顯示該國就業市場持續吃緊，此結果也可能促使澳洲央行考慮更大幅度的升息。 澳洲統計局周四公布，6月淨就業人口月增88,400人，遠超過市場預期的30,000人，高於5月的月增60,600人。 6月失業率由3.9％降至3.5％，低於市場預期的3.8％，寫下1974年8月以來最低。 上月勞動參與率勁升至66.8％的歷史新高，反映在更多人願意找工作的情況下，失業率仍然下降。 #失業率降 #月增 #市場預期 #失業率 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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