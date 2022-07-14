由於澳洲企業人力需求旺盛，因此6月失業率降至48年低點，顯示該國就業市場持續吃緊，此結果也可能促使澳洲央行考慮更大幅度的升息。

澳洲統計局周四公布，6月淨就業人口月增88,400人，遠超過市場預期的30,000人，高於5月的月增60,600人。

6月失業率由3.9％降至3.5％，低於市場預期的3.8％，寫下1974年8月以來最低。

上月勞動參與率勁升至66.8％的歷史新高，反映在更多人願意找工作的情況下，失業率仍然下降。