澳盛銀行（ANZ）周一宣布將以49億澳元（約33.3億美元）收購保險公司Suncorp Group旗下銀行部門，該澳洲規模最小的主要銀行在落後同業之後，正試圖在國內重振旗鼓。

隨著該地區的消金市場快速成長，這項最新公布的交易將擴大澳盛銀行在當地的消金事業版圖，並使其抵押貸款資產增加近20%，擠下澳洲國民銀行（National Australia Bank Ltd）成為第三大抵押貸款銀行。抵押貸款是澳洲銀行業最賺錢的業務，

澳盛銀行曾在亞洲迅速擴張，但過去幾年來已持續縮減亞洲業務。就市值等指標而言，澳盛的排名落後澳洲聯邦銀行（ Commonwealth Bank of Australia）、西太平洋銀行（Westpac Banking Corp）和澳洲國民銀行。

澳盛銀行計畫發行新股籌集35億澳元來支付這項交易，將創下澳洲今年以來規模最大的增資案。這項收購案仍需獲得監管機關批准。