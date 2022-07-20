美國億萬富豪馬斯克放棄以440億美元收購社群媒體推特，推特循法律途徑以求完成交易，德拉瓦州法官今天表示，推特應該獲得快速解決這項交易不確定性的機會，將於10月開庭審理。

這項裁決對馬斯克（Elon Musk）是個打擊。馬斯克（Elon Musk）原要求法院等到明年2月再審理，好讓他的團隊有充分時間調查推特（Twitter）有關假帳號和垃圾帳號數量的不實陳述。

馬斯克4月與推特達成協議，要以440億美元（約新台幣1.3兆元）收購推特，後來以推特未能或拒絕回應多項取得平台上假帳號和垃圾帳號相關資訊的要求，擱置交易案，直到推特證明垃圾機器人占用戶總數的5%以下。最後於8日以推特對假帳戶數量有誤導性陳述為由宣布終止交易。

推特向德拉瓦州（Delaware）法院提告，要求法院9月中開庭審理，強制馬斯克完成收購交易，因為任何罰款都無法彌補馬斯克造成的損失，並表示延至明年2月再審理，可能危及這項交易的融資。

德拉瓦州商業法院首席法官麥考米克（Kathaleen McCormick）今天表示，推特應該獲得快速裁決的機會，拖延可能對它造成不可彌補的損失。（譯者：陳政一）1110720