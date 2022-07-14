行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日表示，7月13日國安基金突然決定危機入市(713事件)，各界解讀不一，其中當然不乏一些陰謀論，查閱網路各媒體消息，也有數以千計的留言，在此不另強做臆測，只是從閱讀能力(Reading Comprehension)角度單純的解讀，加上一點過往經驗，做些觀察。

在做閱讀測驗之前，不妨先看看台灣股市環境，713事件當天台灣股市總市值佔GDP的比例為204.99％，在全球名列前茅。一般而言，這是顯示國家經濟實力與資本市場的合理性指標，相信國安基金的召集人及參與討論的委員，如同往例，必會參考。號稱股神的巴菲特曾認前述指標的合理區間為75％-90％，超過120％則為高估股市(Significantly Overvalued)，所以美國日前該指標155.8％，可認為稍嫌偏高。晚近有學者主張將分母改為GDP加上中央銀行總資產，方能更細緻觀察，如依修正版美國約為114％，台灣因外資甚多、央行資產龐大，降為110.2％，但仍高居世界前五名，簡單言之，理論上應該是全球最沒必要穩定股市的地區。

國安基金條例是在22年前，為將政府安定股市措施(護盤)制度化而立法，一則日後有標準可循，二則政府也不致恣意亂為。依照過往經驗，如就713事件進行閱讀測驗，有四個條文應該是必考題，即第一、三、五以及第八條。第一條論及立法目的，在啟動條例之前，必先考慮是否符合立法目的，「維持資本市場及其他金融市場穩定」，所以首須了解台灣資本市場以及金融市場是否已有不穩的情形，以報載前一天傍晚，金管會於記者會的發言，應該是沒有。這一題可以用是非題回答。

是否啟動國安基金，就要看第八條，法定要件是「因國內外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場有失序或有損及國家安定之虞時」，這些原因環環相扣，參照7／12國安基金委員會決議，也應該是查無實據，為何一個晚上就有巨大變化，這是閱讀測驗第二題(問答題)要解答的。

第三題，前二題應該由誰回答？依照國安基金條例第三條，本基金以行政院為主管機關。依第五條，國安基金又有管理委員會，主任委員由行政院副院長兼任，所以閱讀測驗的考生，依法應該是行政院院長以及副院長，不過這也可以是選擇題。

第三題太簡單，所以有一副題： 國安基金條例第五條，規定管理委員會的委員，除ex officio(依職務擔任者)外，還有立法院各黨團推薦之學者、專家，本屆立法院四個黨團共推薦六人，這六位委員對上述三題究竟有何看法？報載各黨團對713事件有不同看法，是否可以請教被推薦人？這些真是饒富趣味的問題。

談完這些問題，國人一定想知道，到底要不要護盤？ To be or not to be that is the question.還是看看其他國家吧！