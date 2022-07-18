7月15日全體上市公司總市值為45兆4,087.26億元，較前周五（8日）總市值增加2,749.81億元，周增幅為0.61％。康和投顧本周看好七大題材類股，包含：半導體設備材料股、網通股、矽晶圓股、汽車零組件股、車用電子股、再生能源股、工業電腦股等，預期本周指數將在14,000-14,700點區間震盪。

康和投顧分析指出，彙整近期四項國內外利多因素，包含：

1.台積電法說會公布第二季合併營收5,341.41億元，稅後盈餘2,370.27億元，同創歷史新高，每股淨利9.14元優於預期；高層指出，今年產能仍將維持全年緊繃狀態，預期全年美元營收將較去年成長34～36％。

2.國安基金政策急轉彎，決議啟動5,000億元的可動用資金進行史上第八度護盤。據統計，進場後1周、1個月及3個月上漲機率分別為100％、71％及57％；顯示國安基金進場護盤後，對於提振短期的市場信心及股價表現顯著。

3.6月台股跌近2,000點，上市櫃公司大股東、董事長趁低點掏腰包大敲自家股票，強力宣示捍衛股價。大國鋼最大股東大成鋼6月狂敲近2萬張，另全友、年與、益航及泰山等董事也有加碼。

4.蘋果搭載自家M2晶片的MacBook Air筆電銷售再傳捷報，現在預定要等四至五周才能出貨，顯示蘋果新款筆電需求暢旺，台積電、廣達、鴻海等供應鏈旺季出貨可期。分析師先前預估，下半年MacBook Air出貨量可望達600萬至700萬台。