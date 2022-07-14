據日經新聞周四的報導，英特爾已經告知客戶，公司大多數的微處理器和周邊的晶片產品在今年稍晚都將漲價。英特爾說明，主要是由於成本在上漲。

據該公司透露，英特爾計畫在今秋將上調該公司主力的伺服器和電腦中央處理器價格，另外其它例如Wi-Fi晶片等也將調漲。

英特爾高層表示，由於生產和材料成本飆升，公司不得不漲價。至於漲價幅度則未定，可能在個位數或是超過10%或20%，視不同產品而定。

對智慧型手機、電腦、電視、遊戲機的需求在今年初開始減弱，相關裝置的製造商已經指出，未售出產品的庫存開始大增。三星此前也告知一系列產品的供應商，請他們暫停出貨。

英特爾也在上一次財報會議上發出需求疲軟的警告。而在同場會議，執行長基辛格(Pat Gelsinger)表示，未來可能出現價格上漲，公司將把產品重新組合到更高的價位。

英特爾在周四發給日經的聲明中說，由於通膨壓力，將提高某些業務的定價，並已經告知客戶。

英特爾此舉適逢美國和全球通膨飆升之際。美國公佈的6月消費者物價指數上升9.1%，創下近40年來新高。

不過，儘管大宗商品、原物料、航運和勞動力成本不斷上漲，加大了晶片產業的壓力，但是通膨也給消費者支出蒙上陰影，使得該定價決策令人擔憂。