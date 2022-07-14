緯創（3231）集團旗下緯謙科技（WiAdvance）14日正式成為甲骨文（Oracle）加值經銷商（VAD, Value Added Distributor），看好雲端為推動企業數位轉型的重要關鍵，雙方也進行Distributed Cloud策略結盟，期兩方聯手點亮企業雲端現代化的轉型路程，加速台灣產業智慧化發展布局。

緯謙科技專注以多雲架構打造創新雲端服務，以滿足企業彈性需求、並解決轉型難題，長期深耕大數據、AI和5G雲端加值服務，同時在智慧製造、智慧醫療、智慧城市等領域累積豐富客戶群，具備深厚的雲端技術能力與產業經驗。

此回與甲骨文展開策略結盟，將為其企業客戶提供全方位的資料庫搬遷上雲、系統建置規劃及技術支援服務，協助企業將資料無縫遷移至多雲環境，發揮一加一大於二的加乘效益。

甲骨文台灣區總經理張永慶表示，因應不同產業特性和需求，分散式雲端是未來發展趨勢，結合緯謙科技在客戶端豐富的服務經驗，相信能充分發揮彼此的優勢與整合能量，幫助甲骨文客戶在多雲市場中實現彈性佈署，更輕鬆地跨越轉型門檻。

緯創副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙表示，緯謙科技一直秉持客戶至上的理念，積極推動產業數位轉型，已累積深厚的數位化Know-how，期望接下來與甲骨文展開深度合作，助更多企業乘雲而上驅動營運潛能。

同時，緯謙近年更積極發展雲端加值服務（Value-added service, VAS），藉由串聯國際雲端服務供應商的領先技術，和台灣在地新創軟體供應商的解決方案，打造「緯謙智慧雲市集」的雲服務平台，推出一系列滿足企業 AI、IoT、ESG 需求的 SaaS 服務，讓台灣許多數位轉型量能不足的企業，能透過「訂閱」的方式，以低門檻啟動轉型。