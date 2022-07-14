員警破窗將犯嫌逮捕。（警方提供）

處理債務押人上車 板橋警攔車破窗救人

新北市板橋區楊姓男子因債務遭3男1女押走，板橋警分局獲報前往查緝，犯嫌駕車衝撞並企圖逃逸，員警英勇擊破車窗，將犯嫌壓制逮捕，成功救出被害人。偵訊後，全案依妨害自由、妨害公務罪嫌送辦。

據了解，昨（13日）晚8時許楊男在台北市萬華區峨嵋街一處網咖內，因債務遭吳嫌等3男1女押走，吳嫌4人強押楊男返家向家屬催討，楊男父親待對方離去後，向警方報案。板橋警分局立即派遣線上警力前往，得知楊父與犯嫌等人約在板橋區民權路商討償還事宜，隨即前往埋伏，犯嫌到場察覺有異，隨即駕車逃離。

警方尾隨並通報攔截圍捕，於今日凌晨2時許在板橋區文化路二段攔下犯嫌座車，犯嫌快速倒車並欲衝撞員警。所幸員警及時閃避，支援警力見狀立即上前破窗，當場逮捕吳姓、金姓、鄭姓及薛姓等4名犯嫌，並救出楊姓被害人。

偵訊後，警方以妨害自由、妨害公務罪嫌，將4名犯嫌移送新北地檢署偵辦。