中鋼（2002）15日下午公布8月份內銷盤價，全面調降9項規格產品價格，每公噸降價1,200～2,000元，平均降幅5.61％。其中熱軋鋼板一般料、熱軋鋼捲軋延料和一般料、冷軋鋼捲一般料、熱浸鍍鋅鋼捲建材料等多項鋼品，每公噸都大降2,000元。

中鋼表示，國內市場陸續遭受大陸、韓國、印度及俄羅斯等進口料在短時間內以極低價格搶單擾市，用鋼產業飽受嚴重打擊，導致下游流通行情出現倒掛現象，並面臨轉嫁不順甚而虧損的經營困境。

中鋼考量為消弭低價進口鋼品對鋼鐵市場的威脅及有效降低業者進料成本，以全力提升客戶接單競爭力為優先，這次8月份盤價仍以「順勢、合宜」的一貫訂價原則，積極對應市況變化，每公噸調降1,200～2,000元，並搭配多元配套方案，冀能協助客戶克服這波鋼市亂流，且在上游供給與下游庫存兩端調節均衡後，順利引領鋼價加速落底，以迎接「金九銀十」鋼市傳統旺季來臨，充分掌握反轉向上的成長動能。