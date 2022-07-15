雄崗建設從岡山起家，深耕高雄，近年積極支持在地藝術，扶持高雄青年藝術家，15日舉辦「華夢心所」聯展，即日起至8月31日邀請3位不同創作風格的女性藝術家吳筱瑩、胡采炘、羅祤絹共同展出，創作者將「現實」與「夢境」的界線，「虛」與「實」的交錯，由心出發，向外展開心華世界的風景。

雄崗建設經理林濰指出，雄崗建設長期投注於藝術領域，在豪宅案「雄崗信義美術館」2樓成立雄崗美術館，提供藝術家展演空間，打造台灣在地藝術的交流平台，已陸續舉辦多項個展及聯展。本期展覽「華夢心所」聯展，結合了3位不同創作風格的女性藝術家吳筱瑩、胡采炘、羅祤絹，各自展現不同的內在情感及思惟。

胡采炘出生於高雄，畢業於台南大學美術系研究所碩士，科班出身的她，擅長以油畫作品為基底加上多媒材進行創作，將線條利用擠壓的方式，立體的呈現在畫布上形成視覺觸感。

並透過自身走入大自然的感受，呼應植物由大地滋養，畫中的線條由自身這個大地長出，體現於世，探討五感所觸及皆因「我」這個蓋婭而出生，同時，畫中的有機線條也象徵為意識與潛意識相互穿插，共同牽引出的路徑。

吳筱瑩從虛擬風景尋找與捕捉一種內心最真實的風景，從自然物象與幾何抽取精華，以線條色彩表現美，過程有許多自由自在的揮發與自動技法的運用。羅祤絹的創作以「心關乎一切」為主題，再以直覺式創作堆疊層次或推磨筆觸，呼應情感空間，展現內心滿滿的能量。

3位創作者藉由個人不同的創作方式，來轉換成各自獨特的「華夢心所」，即日起至8月31日免費開放讓民眾參觀，林濰表示，雄崗藉由舉辦藝文相關活動，拉近民眾和藝術之間的距離，更傳遞企業關注美與善的公益理念。(記者張雅雲/高雄報導)