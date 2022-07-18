一名人妻近日將老公的哥吉拉公仔送給親戚小孩，惹得老公離家出走、要求離婚，最後人妻認錯、取回哥吉拉，但老公仍未就此原諒她回家。此事引發各界熱議，不過今（18）日有一名男子表示，「這是一篇創造文無誤」，沒想到隨後就遭重重打臉，原來人妻不但真有其人，而且是一名「漂亮女生」！

男網友聲稱哥吉拉文是自己的創作。（翻攝自匿名公社臉書）

一名男性網友今日在臉書社團「匿名公社」發文表示，哥吉拉相關話題是自己的創作，因為自己喜歡觀察人對事物的回應，於是混合了男生不擅表達情感、對事物保持純真，女方則是一些心靈毒雞湯、網路偏執文章。男網友表示，自己不是寫手，但未來若有行銷公司或是劇本創作，可以聯繫他討論合作。

管理員表示哥吉拉文章發表的確是女生，且相當漂亮。（翻攝自匿名公社臉書）

沒想到先是文章發出不久後隨即自刪，接著一名爆系社團管理員也出面打臉，透露自己正是審核人妻文章的人，「如果你是那位漂亮女生當事者，就請你用你原來的帳號發，不是在那邊隨便一個男生帳號編故事」，最後更狠嗆「你以為隨便唬爛是你創作就可以紅了嗎？」

對此，許多網友紛紛回應「被審過，打臉到宇宙了啦」、「原來老公可以忍6年多的原因是這個啊」、「我也在想哥吉拉太太一定長得很漂亮，不然不會智商這麼低，情商也接近零，還有這麼好的老公娶她，忍她6年」、「原來是漂亮女生啊難怪有恃無恐一本正經的講幹話」。