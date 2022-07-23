俄羅斯說7月5 —20日間在烏克蘭「海馬斯」（HIMARS）多管火箭發射系統

就在美國加緊提供烏克蘭武器軍備之際，俄羅斯說，在為期兩周中，已設法摧毀4套美方提供的M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭發射系統。

據《新聞周刊》（Newsweek）22日報導，美國前一天才說，它所提供的所有「海馬斯」系統將大大提升烏克蘭的戰力。

而俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）周五說，從7月5 —20日間，俄軍在烏東頓內茨克（Donetsk）區的馬洛塔拉諾夫卡（Malotaranovka）附近毀了其中兩套「海馬斯」系統。

US announces $270mn in military aid to Ukraine after Russia destroys HIMARS: The United States has vowed to supply Ukraine with more high mobility artillery rocket systems (HIMARS) after Russia claimed to have destroyed at least four of them amid the https://t.co/TpRs01gG6U pic.twitter.com/wSh8snRyNS — World News 24 (@DailyWorld24) July 23, 2022

此外，他們在紅軍城（Krasnoarmiisk）摧毀了另一套「海馬斯」和一輛運輸車。而據俄羅斯國防部紅星電視台（ZVEZDA TV）報導，科納申科夫說，俄軍在頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）康斯坦丁諾夫卡（Konstantinovka）東郊摧毀了第4套「海馬斯」。

相對的，烏克蘭則大肆宣揚「海馬斯」的戰功，說用它摧毀了南部新卡科夫卡（Nova Kakhovka）市的彈藥庫，還有南部刻松（Kherson）區重要的安東尼夫卡路橋（Antonivka Road Bridge）。先前烏克蘭始終否認，俄羅斯成功攻擊了「海馬斯」系統。

由於俄烏大打資訊戰，雙方自稱的戰功都受到某種程度的懷疑。而俄羅斯獨立媒體「機構」（Agentstvo）6月根據國防部所發的新聞稿進行調查發現，莫斯科聲稱摧毀的武器和軍車總數，超過了基輔軍火庫內的武器軍備數量。