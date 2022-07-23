警方查扣改造手槍及改槍工具。（警方提供）

47歲于男與38歲王女原本是夫妻，但10年前因個性不合異離，不料事後兩人仍然同居，北市刑大日前獲報，于與前妻經營販毒生意，為防黑吃黑還經常攜槍自保，日前在桃園逮捕這對毒鴛鴦，起獲海洛因等毒品、1把改造手槍及3把鋼管槍。

北市刑大偵八隊獲報，在桃園有1對情侶檔涉嫌販毒，交易時身上還攜有槍械以防止洗劫，經連月追查，鎖定于男、王女兩人住處。

專案人員日前前往桃園攻堅，當場逮捕兩嫌，另起獲9包海洛因、5包安非他命毒品，另有1把改造手槍、3把鋼管槍、5顆子彈及一批改槍工具。

警方查出兩嫌原本是夫妻，10年前因故離婚，但仍持續同居，原來于男很早就在販毒，也帶著妻子一起經營，離婚後因為捨不得辛苦打下的基礎，兩人於是維持情侶關係，共同經營販毒生意，事業也從桃園一路拓展至雙北，每月初估不法利益超過10餘萬元，訊後依毒品、槍砲等罪將毒鴛鴦依法送辦。

警方查扣各式毒品。（警方提供）

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