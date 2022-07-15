冠德建設得標的新北環狀線秀朗橋站，今（15）日舉辦開工動土典禮，冠德建設預計投資22億元，興建20樓高的捷運共構商辦大樓，也是環狀線罕見的捷運共構商辦大樓，民國114年底可望完工啟用。

新北捷運局今天表示，新北環狀線計有10處捷運開發案，秀朗橋站則為首座進場開工的捷運車站；今（15）日舉辦「新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓開工祈福典禮」，由市長侯友宜率領捷運開發團隊，新北捷運局與冠德建設，共同祈福祝禱，祈求工程一切順利平安，同時象徵新北市捷運開發具體推動，透過大眾運輸導向發展(TOD)政策，帶動人口進駐與促進經濟繁榮。

侯友宜表示，新北環狀線計10處的捷運開發案，透過捷運共同開發除可取得車站出入口用地外，同時引進投資人興建開發共構大樓，提供市民不只是搭乘捷運便利性，捷運車站內也可滿足生活上所需的各種消費活動與辦公就業需求。

捷運秀朗橋站為新北捷運局首座開工施作捷運開發大樓，將在目前已營運使用的車站出入口上方，接續興建20層樓高的商辦大樓，總樓地板面積為1萬5,400坪，投資金額22億元，預計114年底完工啟用。

新北市捷運局局長李政安表示，新北環狀線10處的捷運開發，除今日秀朗橋站開工施作，捷運景平站也將接續在後，預計於年底辦理開工，其餘各車站也已於今年6月完成公告招商。市府將全力推動新北環狀線捷運開發案，預估總投資金額可達652億元，創造2.2萬個就業機會，可活絡地區商業活動，進而推動都市發展。

捷運秀朗橋站的捷運開發是由冠德建設投資興建，產品規劃為20層樓建築物，1至2樓除作為捷運車站使用外，未來還包括有各式商店進駐，將可方便旅客通勤時使用；3樓則為遠見圖書館及辦公大樓會議室、健身房、交誼廳等公共設施，4至20層樓則規劃為辦公場所，預估可引入近3,000個就業機會，提供市民出站即可辦公的便利性，大幅縮短上下班通勤的交通時間。