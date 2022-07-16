由中國人民大學重陽金融研究院主辦的宏觀形勢論壇（2022年夏季年會）16日在北京舉行。根據會上發佈的一份報告表示，科技躍進、城市群崛起、經濟結構升級與進一步改革開放等4大動力將助推今後的大陸經濟成長。

具體分析上，第一是科技躍進。該報告指出，人類社會正處於第四次工業革命爆發期，目前大陸在十大前沿方向都已展開戰略佈局，尤其是資訊科技和綠色科技正加速發展，科技躍進勢頭日益增強。

根據中新網報導，第2動力是城市群崛起，觀察過去40多年大陸城鎮化進程取得巨大進展，2021年城鎮化率已升至64.7％，超過全球平均水準56％，但與發達國家相比仍有很大差距。

因此，該報告認為，目前19大城市群正在中國崛起，其意義不僅在於實現人口集聚，還將帶動產業、貿易、資金、消費及基礎設施等都向城市群聚集，催生新的經濟需求、資源配置、市場競爭，創造新的經濟增長點，構築經濟增長的新引擎。

第3是經濟結構升級。報告中指出，在總供給結構方面，服務業將成為供給端經濟增長的主要支撐，包含金融、教育養老、醫療、通信與旅遊娛樂等消費性服務都將加快現代化步伐，生產性服務將崛起性發展。

第4動力則為進一步改革開放，包括國企、金融體系、財政稅收、市場流通、科技促進、土地管理、環境保護、養老就業、市場開放及人民幣國際化等。這些領域更高水準的改革開放，將進一步提升大陸經濟體制的效率，釋放經濟增長潛力。