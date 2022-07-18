豐興(2015)周一(7月18日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼繼上周六(7月16日)每公噸先跌300元，本周廢鋼再跌每公噸300元，鋼筋基價每公噸也下跌700元，廢鋼、鋼筋基價由平盤轉下跌，型鋼產品基價則再度平盤。日前市場傳出部分南部鋼筋廠以低價鋼筋搶進中部市場，加上目前國際盤價持續下滑，豐興莊文哲表示，國際未止跌回穩前，內銷盤價仍有壓力。

回顧7月11日盤價，原料走勢持穩，豐興上周國內廢鋼、鋼筋基價平盤，鋼筋終止連3周下跌。型鋼產品基價每公噸下跌800元，終結連八周平盤。

國內內銷盤價再度轉跌，本周豐興廢鋼收購價每公噸下跌至1.06萬元，鋼筋亦下跌至每公噸2.06萬元，型鋼產品基價則再度轉持平至2.78萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持續下跌，本周從每公噸380美元續跌為370美元，連七周下跌，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價轉跌至每公噸365美元，終止連兩周平盤，澳洲鐵礦砂由每公噸113.55美元亦續跌至96.35美元，連兩周下跌。