歐股周一追蹤全球股市上漲而走高，但是投資人在歐洲央行開會前夕和俄羅斯恢復北溪一號天然氣供應之前，都抱持謹慎小心態度。

周一泛歐Stoxx 600指數早盤上漲3.89點或0.94%，為417.67點。歐股在上周下跌0.8%。而廣泛的板塊在周一上漲，景氣循環的礦業股、能源股、銀行股領漲最多。

為了對抗疫情，中國有望推出更多刺激措施，提振全球股市信心，也減緩了聯準會可能升息100個基點的擔憂。

歐洲央行預計本周四將升息25個基點，投資人將留意未來升息速度的線索，以及歐洲央行將推出那些工具縮減核心國家和邊緣國家之間公債息差。

北溪一號天然氣管線在在進入維修期，預計在7月21日結束維修。投資人現在觀望俄羅斯是否會因為戰爭原因，而繼續暫停天然氣供應。這將造成歐洲嚴重的能源衝擊，並讓能源價格在更長時間維持在高位。

荷蘭工程公司Arcadis因為交易成功，股價上漲8%。英國保險商Direct Line在公布黯淡業績後，下跌11.6%。