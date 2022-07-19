苗栗縣議長鍾東錦不受國民黨中央青睞，但他仍表態參選到底，他19日早上在臉書寫下，黨中央的跑火不是集中在對手政黨提名人身上，而是炮打自己，他們用自己的行動，一再證實「內鬥內行，外鬥外行」的負面詬病。

鍾東錦表示，當縣黨部主委交接的那一刻起，這場2022苗栗縣長大選，就算是正式起跑了，從一開始的提名鬧劇，到提名後散播他不會選到底的流言，至如今以40年前的過去，定現在國民黨中央的格局，前面2樣他都以真誠與坦白取得了鄉親的諒解，但黨中央的格局，只有它們自己能夠打破，他幫不了忙。

鍾東錦說，他們身為黨中央、身為本黨提名人，他們的砲火不是集中在對手政黨提名人身上，而是炮打自己的人民、自己的支持者，一再否認多數民意產生的「民意提名人」，而著重於掩護黨中央少數人決策下，產生的不具民意基礎的「黨提名人」，這是本黨的悲哀。

他表示，這也是黨中央在台灣政治版圖上嚴重的誤判，「內鬥內行、外鬥外行」，他們用自己的行動，一再證實這個為人詬病的負面印象，「宰相有權能割地，孤臣無力可回天。」

鍾東錦提到，這2年來他的各項經費包含自掏腰包的部分，投注在防疫物資、學生獎助學金、以及消防弟兄的打火防護衣等等身上，什麼都有就是沒有防彈背心，苗栗人民的素質不比天龍國差，謝謝秘書長的關心。

他同時也想請教為苗栗這塊土地，各位提供了什麼協助？苗栗遭逢百年大旱的時候，黨中央有沒有為苗栗運來過一滴水？是大加自己竭盡心力撐到降雨的季節；苗栗移工疫情破口的時候，黨中央放任苗栗被敵營操作成罔顧人權的苗栗國，是徐耀昌縣長頂著狂風暴雨，自己扛起了這艱難的決定，成功防堵了疫情的2度擴散。

鍾東錦更說，還有百場公投的時候，苗栗人民用行動給了國民黨一次勝利的契機，成為公投中少數達成黨交付使命的縣市。苗栗鄉親沒有辜負國民黨，然而至高無上的黨中央，卻一再辜負苗栗人民，什麼都不做，但苗栗縣長必須由黨中央來決定？