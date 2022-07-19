明基醫（4116）日前應主管機關要求公告單月自結損益，累計今年前五月獲利逾億元，已經超越過去二年獲利總和，前五月每股稅後純益達2.34元，業績表現優於預期，激勵19日明基醫股價亮燈漲停，終場漲停排隊買單將近2萬張。

明基醫去年公開收購康科特，並於今年4月正式取得康科特董事席次，掌握經營權，在二家公司合併報表之下，明基醫單月營收大補，5月、6月營收分別創下單月營收新高、次高紀錄，累計整個第二季營收站上8億元，也寫下史上第二高單季營收成績，年增幅高達678％、季增30.4％。

日前明基醫應主管機關要求公告單月自結損益，自結5月歸屬母公司業主淨利達1,240萬元，年增3,679％，每股稅後純益0.28元；累計4月、5月獲利合計1,640萬元，年增574％，每股稅後純益達0.37元。

若加上明基醫第一季獲利8,800萬元，累計明基醫今年前五月獲利已突破1億元，已逾過去二年獲利總和，每股稅後純益達2.34元。

明基醫已於6月下旬除息0.5元，由於息值不高，除息首日秒填息，公司公告單月自結損益之後，19日再度亮燈漲停，終場收在76元，股價突破月線反壓區。