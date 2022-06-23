大陸地方債發行高峰來臨，截至目前的6月地方債發行規模已成今年單月最高量。

6月以來，地方債發行速度不斷加快。Wind資料顯示，截至6月23日，6月地方政府債的發行規模為人民幣（下同）12,747.57億元。

從省份來看，6月以來，湖北、安徽、北京、四川四省份地方債發行超千億，分別為1,188.74億元、1,094.79億元、1,066.5億元、1,000億元。

從發行票面利率來看，6月以來地方債平均票面利率為3.03％，吉林、重慶、廣西三省份的平均票面利率列前三，分別為3.29％、3.24％、3.2％。

從今年以來的資料來看，截至目前，地方債發行規模為4.59兆元。從發行規模來看，廣東、山東、四川三省的發債規模列前三，分別為4,657.57億元、3,562.37億元、2,806.91億元。從發債數來看，湖北、四川、廣東列前三，分別發債133檔、81檔、78檔。

分月份來看，今年1月、2月、3月、4月、5月的地方債發行規模分別為6,988.57億元、5,070.95億元、6,186.67億元、2,842.06億元、12,076.71億元。

事實上，機構對於6月地方債發行高峰來臨早有預見。華創證券研報指出，今年要求3.45兆用於項目建設的專項債在6月底前基本發行完畢，隨著各地年中預算調整程式基本完成，6月中旬地方債發行開始加速。

若發行節奏保持均衡，6月中下旬地方債每週淨融資將維持在4,000億～5000億元，需要警惕的是「趕時點」再次出現，如2020年5月下旬超7,000億元地方債集中於最後一周發行繳款的情況，可能加大資金面的不確定性。